Infineon schaltet jetzt auf grün!

Die Autobranche will beziehungsweise muss die CO2-Emissionen ihrer Fahrzeuge drosseln. Bei jenem ökologischen Branchenwandel will nun auch Infineon ein Wörtchen mitreden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag bekannt gab.

Demnach werde der Halbleiterspezialist einen neuen Leistungsschalter auf den Markt bringen, welcher einen verringerten Kraftstoffverbrauch ermöglichen soll. Hiermit könne man auch eine Reduzierung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes erreichen, so Infineon.

Infineon spricht von „Maßstäben“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.