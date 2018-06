Infineon plant höheres Umsatzwachstum für Geschäftsjahr 2018/19

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon will sein Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) beschleunigen.



Wegen des aktuell hohen Auftragsbestands und ausgehend von einem Euro-Wechselkurs von 1,20 US-Dollar sollen die Erlöse um mindestens 10 Prozent zulegen, wie der Halbleiterkonzern am Freitagnachmittag mitteilte. Zudem soll die Segmentergebnis-Marge von derzeit 17 Prozent sukzessive erhöht werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 rechnet Infineon mit einem Umsatzplus von 4 bis 7 Prozent./edh/fba