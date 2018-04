Infineon: Die passende Reaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon gehörte am Mittwoch zu den Verlierern des Tages. Das Unternehmen verlor erneut fast 2 % oder je nach Börse sogar 3 % an Wert. Damit aber rutschten die Kurse in eine charttechnisch bedenkliche Situation, die allerdings noch nicht endgültig das Ende der Aufwärtsbewegung sein muss, heißt es. Der Wert werde aus Sicht der Chartanalysten noch eine Chance bekommen, heißt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.