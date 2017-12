Infineon: Das neue Jahr verspricht viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist gestern etwas nach unten gerutscht, heute bewegt sich der Titel kaum. Dennoch befindet sich die Aktie in einer komfortablen Situation, meinen charttechnische Analysten. Sie trauen es Infineon durchaus zu, in den kommenden Wochen einen Kursaufschlag von 10 % und mehr zu realisieren. Es seien möglicherweise auch Kurssprünge auf bis zu 30 Euro denkbar, heißt es. Im Einzelnen: Infineon befindet sich in einem deutlichen, langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend. Die Kurse waren ab Anfang September nach oben ausgebrochen und konnten ausgehend vom Zwischenhoch bei 25,30 Euro ihr Niveau nicht ganz halten. Bei Notierungen knapp oberhalb von 22 Euro stand bereits der Aufwärtstrend auf dem Prüfstand, es gelang jedoch, die Kurse zu stabilisieren und sogar leicht nach oben zu führen. Durch die Rückeroberung von 23 Euro hat Infineon nun einen aus charttechnischer Sicht festeren Stand an den Finanzmärkten. Die Aktie dürfte nach unten hin spätestens in Höhe von 22 Euro gut abgesichert sein. Darunter sollten zumindest 20 Euro als kräftige Haltezone fungieren, heißt es.

Nach oben hin hat der Wert zwei besondere Ziele: Zum einen die runde Kursmarke von 25 Euro, zum anderen das darüber liegende 15-Jahres-Hoch bei 25,28 Euro. Diese Top-Marke war am 21. November 2017 erreicht worden. Bis dahin fehlen gerade einmal knapp 10 %. Allerdings gibt es derzeit keine wirtschaftlich bedeutenden Impulse. Noch immer sind 70 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 30 % wollen halten. Niemand verkauft den Wert.

Technische Analysten: Das sieht noch gut aus

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich im Aufwärtstrend. Ein Abstand von gut 11 % zur 200-Tage-Linie signalisiert einen Aufwärtsmarsch. Die Trendpfeile sind lediglich in den kurzfristigen zeitlichen Dimensionen abwärts gerichtet. Damit liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.