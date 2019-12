Infineon: Die nächste Welle startet!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Insgesamt dreimal sind die Käufer seit Anfang November daran gescheitert, die Infineon-Aktie über die runde 20,00-Euro-Marke ansteigen zu lassen. Erst der in dieser Woche vorgetragene vierte Anlauf führte zum Erfolg. Der Widerstand konnte am Mittwoch dynamisch überwunden werden und auch am Donnerstag setzte sich die junge Aufwärtsbewegung weiter fort.

Das Mitte April bei 21,61 Euro ausgebildete Hoch ist nun das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung