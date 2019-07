Infineon: Das macht Mut!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon befindet sich seit Wochen in einem Höhenflug. Auch am Montag im frühen Handel ging es weiter aufwärts auf mittlerweile 16,84 Euro. Auf Monatssicht hat der Halbleiterhersteller binnen eines Monats an der Börse somit mehr als 13 Prozent an Wert hinzugewonnen. Von Infineon selbst kamen zuletzt zwar keine neue Nachrichten. Doch die Anteilsscheine profitieren augenscheinlich von guten Nachrichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



