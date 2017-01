Infineon: ist hier der Optimismus angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Lieber Leser,

wirft man einen Blick in das aktuelle Chartbild, dann dürften sich die Anleger des Halbleiterherstellers Infineon derzeit wenig Sorgen machen. Schließlich stehen in den letzten 52 Wochen Kursgewinne von rund 36 Prozent zu Buche. Und nicht nur das, auch die Aussichten sind alles andere als schlecht. Ehrlicherweise muss man zwar sagen, dass diese Gewinne sich auf den Zeitraum bis Anfang Oktober letzten Jahres beschränken. Seitdem ist die Aktie aus ihrer Seitwärtsbewegung nicht mehr herausgekommen. Dennoch sind viele Experten der Meinung, dass sich der Ausbau von Positionen lohnen könnte. Schließlich ist Infineon als Zulieferer der Automobilindustrie einer der Profiteure der Hinwendung zur E-Mobilität.

Übernahme steht nicht zur Debatte

Übernahmegerüchten ist der Firmenchef Reinhard Ploss in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen“ vehement entgegengetreten. „Infineon hat als eigenständiges Unternehmen für mich die größte Logik“, so der klare Wortlaut. Auch von der Tendenz, nach der sich viele Hersteller mit dem Thema „Autonomes Fahren“ beschäftigen, werde Infineon profitieren: „Ohne Infineon wird sich kein Fahrzeug autonom bewegen können“, meint Ploss. Da liegt es auf der Hand, dass sich der Vorstandschef einen Besuch auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas nicht hat nehmen lassen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse