Infineon investiert in Zukunftstechnologien!

Letzte Woche berichtete Benjamin Fitzgerald, dass Infineon ein neues Entwicklungszentrum in Dresden baut, um noch stärker in Zukunftstechnologien zu investieren. Hier sein Fazit:

Der Stand! Infineon Technologies will ein neues Entwicklungszentrum in Dresden bauen, wo man sich vor allem auf die Bereiche Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren, Elektromobilität und IoT konzentrieren will. Die Entwicklung! Bisher arbeiten bei Infineon in Dresden 2.200 Mitarbeiter, ab ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.