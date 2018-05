Infineon investiert Milliarden in Österreich

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon wird 1,6 Milliarden Euro in eine neue Chipfabrik in Österreich investieren. Damit schafft man in diesem Bereich die Grundlage für langfristiges, profitables Wachstum, teilt der Halbleiterproduzent mit. Am Standort Villach wird demnach neben der bestehenden Fertigung eine vollautomatisierte Chipfabrik für die Fertigung von Leistungshalbleitern auf 300 Millimeter-Dünnwafern gebaut.

400 Arbeitsplätze sollen entstehen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, Reinhard Ploss, Vorstandsvorsitzender von Infineon, und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.