Infineon nach gutem Quartal wieder etwas optimistischer

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon hat im zweiten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt und zeigt sich daher für das Gesamtjahr wieder etwas optimistischer.



So stieg das operative Ergebnis in den drei Monaten bis März um 6 Prozent auf 314 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Konzernüberschuss wurde mit 457 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Dabei profitierte der Konzern vom Verkauf des größten Teil des Geschäfts mit Hochfrequenz-Leistungskomponenten an das US-Unternehmen Cree. Der Umsatz stieg um 4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Auch gegenüber dem Vorquartal konnte Infineon Umsatz und Ergebnis steigern.

Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2017/18 zeigte sich Infineon etwas optimistischer und erwartet ein Umsatzplus von 4 bis 7 Prozent sowie eine operative Marge von rund 17 Prozent. Bislang hatte der Konzern ein Wachstum von 3 bis 7 Prozent sowie eine operative Marge von 16,5 Prozent als Ziel ausgegeben. Wegen des Verkaufs von Geschäftsanteilen an Cree geht Infineon dabei von einem Überschuss von deutlich über einer Milliarde Euro aus.

Für das dritte Quartal erwartet Infineon weiteres Wachstum. Der Umsatz soll um 1 bis 5 Prozent steigen, die operative Marge wird bei rund 17 Prozent erwartet. Infineon geht dabei von einem Euro/Dollar-Verhältnis von 1,25 aus./nas/fba