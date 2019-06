Infineon besorgt sich Geld am Kapitalmarkt für Übernahme von US-Firma Cypress

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon will sich einen Teil der benötigen Milliarden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor durch eine Kapitalerhöhung besorgen.



Es sollen neue Aktien in einem beschleunigten Verfahren an institutionellen Anleger ausgegeben werden, wie Infineon am Montagabend mitteilte. Dabei sollen brutto ungefähr 1,5 Milliarden Euro eingespielt werden. Der Platzierungspreis und der endgültige

Bruttoemissionserlös sollen nach Abschluss der Privatplatzierung mitgeteilt werden.

Infineon hatte Anfang Juni den bisher größte Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte angekündigt. Der Dax-Konzern will für neun Milliarden Euro Cypress Semiconductor übernehmen. Infineon hat sich bereits die Unterstützung der Cypress-Führungsspitze gesichert und will die Übernahme bis spätestens Anfang 2020 abschließen./stk/fba