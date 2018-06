Infineon: Wie wird sich die Aktie weiterentwickeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Investmentbank Barclays hat die Aktie des Chipherstellers Infineon in einer heute vorliegenden Studie weiterhin mit ?Equal Weight? eingestuft. Dabei setzte der Experte der britischen Bank ein Kursziel von 24 Euro an. Zwar investiere der Chiphersteller kräftig in Wachstum, allerdings lasse die Bewertung derzeit nicht mehr allzu viel Luft nach oben, schrieb er zur Erklärung.

Ein Beitrag von Johannes Weber.