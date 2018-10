Infineon: Wie weit reicht die Stärke der Käufer?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Kurs der Infineon-Aktie steht aktuell wieder an einer entscheidenden Stelle. Ausgehend von einem am 12. September bei 18,27 Euro markierten Tief ist es den Käufern gelungen, den Wert bis an den Abwärtstrend seit Mitte Juni ansteigen zu lassen. Kann dieser überwunden werden, hellt sich das Chartbild deutlich auf.

Eine Selbstverständlichkeit ist dieser Trendbruch jedoch nicht, denn er wurde erstens schon mehrfach erfolglos probiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.