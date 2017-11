Infineon: Wer nicht dabei ist, verpasst was!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon hat in der zweiten Wochenhälfte noch einem zulegen können, am Freitag standen allerdings leichte Kursverluste zu Buche. Dennoch dürfte die Aktie nach den überwiegend positiven Eindrücken ein Potenzial von zumindest 20 % eröffnet haben, so die Meinung der charttechnischen Experten. Denn: Die Kurse sind dabei, ein neues 15-Jahres-Hoch zu markieren. Dies ist bis dato bei 24,51 Euro angesiedelt und wurde am 6. November 2017 realisiert. Wenn erst einmal ein neues Top generiert ist, sollte aus charttechnischer Sicht nach einem starken Aufwärtsmarsch auch die runde Marke von 25 Euro kein großes Problem darstellen. Vielmehr ist der Impuls nach rund 4,4 % Kursaufschlag binnen einer Woche immer noch positiv. Die Kurse sollten dann in Richtung 30 Euro laufen.

Diese runde Marke ist mit einem Aufwärtspotenzial von mehr als 20 % verbunden – und es sind derzeit keine Widerstände auf dem Weg dorthin zu erkennen. Nach unten hin bleibt der Wert durch die wiederum seit September konstruierbare Aufwärtstrendgerade relativ gut geschützt. Wirtschaftlich orientierte Analysten haben ihre Meinung nicht geändert. Noch immer meinen 65 %, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % plädieren dafür, den Wert zu „halten“. Niemand „verkauft“ im Moment.

Technische Analysten: Die Aktie ist im Aufwärtstrend!

Die Aktie ist auch nach Meinung technischer Analysten im Aufwärtstrend. In allen zeitlichen Dimensionen sind die Trendpfeile aufwärts gerichtet. Die Entfernung zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf knapp 20 %. Dies sieht gut aus. Ein klares Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.