Infineon: Nicht vergessen!

Der Infineon-Kurs wird am 26.07.2018, 8:20 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 22,92 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".Die Aussichten für Infineon haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Infineon beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,11 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,1) für diese Aktie. Infineon bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

