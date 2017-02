Infineon: Die Weltspitze ist zum Greifen nah!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

der deutsche Halbleiterhersteller Infineon hatte es nicht immer leicht. In den Jahren 2008 und 2009 geriet das Unternehmen wegen dem damaligen Rückgang der Halbleiterpreise und aufgrund des Verkaufs der strauchelnden Tochter Qimonda an die Schwelle der Insolvenz. Das Wertpapier des Unternehmens entwickelte sich zum Penny-Stock. Heute jedoch ist alles anders, denn Infineon geht es so gut wie nie zuvor. Grund hierfür sind die kontinuierlich steigenden Halbleiterpreise sowie die immer wichtiger werdende Autoindustrie.

Die Zahlen

Diese Entwicklung lässt sich sehr deutlich an den jüngst veröffentlichten Bilanzzahlen erkennen. Im Gesamtjahr 2016 erreichte der Konzern einen Umsatz von 6.473 Millionen Euro und kann damit ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreichen.

Für das 1. Quartal des aktuellen Geschäftsjahres (September-November) kann Infineon ebenfalls Positives vermelden. So sei der Umsatz um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen. Beim Segmentergebnis können die Bayern mit einem Zugewinn von 12 Prozent ebenfalls ein sattes Plus einfahren. Ebenso verhält es sich beim Nettogewinn, welcher von 152 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf aktuelle 161 Millionen Euro anstieg.

Die Konzernsegmente und der boomende Halbleitermarkt

Schaut man sich die einzelnen Konzernsegmente und den boomenden Halbleitermarkt an, erkennt man schnell die lukrative Ausgangslage des Unternehmens. Infineon gehört mittlerweile zu den führenden Halbleiterspezialisten und deckt alle drei wesentlichen Produktkategorien ab. In der eingangs erwähnten Automobilelektronik rangiert Infineon weltweit auf Platz zwei mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent, bei den Leistungshalbleitern ist das Unternehmen mit 18,7 Prozent an der Spitze und bei den Chipkarten mit 24,8 Prozent ebenfalls auf Platz zwei. Die Angaben beruhen auf marktrelevanten Studien, die Infineon im Zuge der Pressemitteilung präsentierte.

Infineon ist längst an der Weltspitze angekommen. Das Unternehmen ist mit 36.000 Mitarbeitern, davon 3.691 in Amerika, 17.432 in Asien/Pazifik und 15.176 in Europa, international breit aufgestellt.

Die Zukunft ist rosig

Der gute Ausblick auf die Zukunft wurde auch an der Börse registriert. Die Aktie erzielte am Freitag zur Mittagszeit ein Plus von 1,4 Prozent und setzte damit den Höhenflug fort. In den letzten Tagen konnte das Wertpapier sogar ein 15-Jahreshoch erreichen. Die Zeit, in der das Papier sein Dasein als Penny-Stock fristete, ist längst Geschichte.

