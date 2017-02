Infineon: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon fällt heute fast vier Prozent in den Keller und ist damit Schlusslicht im Dax. Was ist passiert? Wie heute bekannt wurde, haben sich nun US-Behörden in den Übernahmepoker um den US-amerikanischen Chip-Fabrikanten Wolfsspeed durch Infineon eingeschaltet und Bedenken für die nationale Sicherheit geäußert. Infineon teilte dazu am Mittwoch nachbörslich...