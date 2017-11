Infineon: Was ist jetzt noch möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon konnte nun die starke Verfassung bestätigen, die charttechnische Analysten der Aktie zuschreiben. Sofern nicht alle charttechnischen Signale täuschen, dürfte es für den Titel nach Meinung der Spezialisten um gut 20 % aufwärts gehen können. Konkret: Die Aktie gewann am Donnerstag zwar lediglich wenige Cent hinzu. Dennoch schaffte es Infineon, nach einem Kursrutsch um 3 % am Vortag und dem Unterkreuzen der 25-Euro-Marke, diese Barriere wieder anzugehen. Sollte Infineon in naher Zukunft 25 Euro wieder überwinden, wäre auch das derzeitige 15-Jahres-Hoch bei 25,28 Euro vom 21. November erreichbar.

Dann eröffnen sich mangels weiterer charttechnischer Widerstände auch Potenziale, um 30 Euro anzugreifen. Dies entspricht einem möglichen Gewinn von gut 20 %. Wirtschaftlich orientierte Analysten konnten nun keine wesentlichen Nachrichten mehr entdecken. Dennoch: Die Aktie lebt noch von dem guten Ausblick, den das Unternehmen Mitte November gegeben hatte. Noch immer sind 65 % der Bankanalysten der Meinung, Infineon sei ein „Kauf“. 35 % wollen „halten“, niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Aktie ein Kauf

Technische Analysten sind ohnehin davon überzeugt, Infineon sei ein Kauf. Die Aktie notiert in allen Zeitdimensionen oberhalb des jeweilige gleitenden Durchschnitts. Ein Vorsprung von 20 % zur wichtigen 200-Tage-Linie bedeutet ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.