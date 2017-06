Infineon Technologies: Wachstum in allen wesentlichen Geschäftsbereichen und Absatzregionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

bei Infineon läuft derzeit alles rund. Der Umsatz konnte im 1. Halbjahr um 7,8% auf 3,4 Mrd € gesteigert werden. Der Gewinn erhöhte sich überproportional um 8,4% auf 361 Mio €. Infineon erzielte in allen wesentlichen Geschäftsbereichen und Absatzregionen Wachstum. Das Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics veröffentlichte im April neue Schätzungen für den Automobil-Halbleitermarkt. Demnach ist der globale Markt für Automobil-Halbleiter im vergangenen Jahr um 10,4% auf 30,2 Mrd $ gestiegen.

Im gleichen Zeitraum konnte Infineon als weltweite Nummer 2 im Markt überdurchschnittlich wachsen. Im Teilbereich Automobil-Leistungshalbleiter konnte der Marktanteil auf 25,6% ausgebaut werden. Im Bereich Sensoren wurde ebenfalls Wachstum erzielt, der Marktanteil beträgt 12,5%. Regional betrachtet liefen die Geschäfte am besten in China. Der Marktanteil kletterte um 2,2 Prozentpunkte auf 10,9%. Damit belegt Infineon auch in China den zweiten Platz. Für weitere positive Wachstumsimpulse wird der 1.200-Volt-Siliziumkarbid-MOSFET sorgen.

Der Halbleiter steht kurz vor der Markteinführung. Anwendungsbereiche sind Solarflächen und -anlagen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, unterbrechungsfreie Stromversorgung und Klimaanlagen. Einigen Kunden wurden bereits Muster der Halbleiter zur Verfügung gestellt. Auf die positive Resonanz der Kunden folgten erste Bestellungen. Infineon rechnet mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag an zusätzlichen Umsatz in den nächsten Jahren.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.