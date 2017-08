Infineon Technologies: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

in der letzten Woche hat sich Clemens van Baaijen das Unternehmen und seine Aktie im Rahmen einer 3-Stufen-Analyse einmal genauer angesehen. Am 3. August notierte die Infineon Technologies-Aktie seit dem letzten Handelstag -0,03% tiefer. Der Kurs betrug 18,70€ und in der Vorwoche war die Aktie um 0,40%, seit Jahresbeginn um 13,30% gefallen.

Die Fundamentaldaten! Infineon Technologies ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern überbewertet, die Aktie scheint daher derzeit überbewertet, wäre aber ab einem Kurs unter 15,30 € unterbewertet. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Kurs fallen wird. Hier lautete das Urteil „Überbewertet“.

Die Analysteneinschätzung! Auf sharewise bewerten die Analysten die Infineon Technologies-Aktie im Augenblick mit 16 Buy, 3 Outperform, 8 Hold, 3 Underperform und 2 Sell-Meinungen. Laut der Analysten ist diese Aktie mit 19,70€ zu bewerten, der Kurs könnte also um 5,35% steigen und in der vergangenen Woche wurde die durchschnittliche Analystenmeinung zur Infineon Technologies-Aktie nicht verändert. Hier lautete das Urteil Outperform.

Die sharewise-Crowd! Die Mitglieder von sharewise sind im Augenblick optimistisch was Infineon Technologies angeht und der Anteil der Buy-Einschätzungen beträgt 80,00%. Mit einem Kursziel von 20,10€ besitzt Infineon Technologies aus Sicht der Privatanleger auf sharewise ein Potential von 7,49%. Hier lautete das Urteil Buy.

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Hold und wir bleiben weiter für Sie dran!

