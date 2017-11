Infineon Technologies Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

am 14. November wird Infineon die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Dem Kursverhalten der letzten Wochen nach zu urteilen, gehen Investoren und Anleger davon aus, dass die Prognosen des Unternehmens voll getroffen werden. Der Kurs hat seit Juli eine Aufwertung von 36 % erfahren. Charttechnisch ist er damit aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal in der vergangenen Woche ausgebrochen und hat auf Wochenschlusskursbasis darüber geschlossen. In dieser Woche setzte er diesen Trend fort.

Schwächerer Euro könnte Aktie weiter unterstützen

Die Gesamtmarktstabilität, die sich besonders auf exportlastige Unternehmen infolge eines wieder schwächeren Euros auswirkt, dürfte hier ebenso eine größere Rolle spielen. Die EZB hatte zuletzt verlängerte Anleihekäufe in Aussicht gestellt und damit den Zinsanstieg in weitere Ferne gerückt. Gleichzeitig weist der US-Dollar in Erwartung mehrere Zinsschritte in 2018, sowie der geplanten Steuerreform, erneut Stabilität auf.

Grundsätzlich wäre das ein positives Umfeld für Infineons Auftragslage für das bereits begonnene Geschäftsjahr. Für das Geschäftsjahr 2016/17, das Ende September geendet hat, erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg zwischen 8-11 %. Im vierten Quartal soll der Umsatz damit mindestens 1,83 Mrd. US-Dollar betragen und auf der gleichen Höhe liegen wie im dritten Quartal.

