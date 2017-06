Infineon Technologies AG – Tech-Werte brechen regelrecht ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Seit den Verlaufstiefs aus September 2012 bei 4,86 Euro erlebte das Wertpapier von Infineon einen äußerst dynamischen Lauf und konnte sich in den letzten Wochen bis auf ein Verlaufshoch von 20,48 Euro hochschrauben. In der vergangenen Handelswoche brachen jedoch die US-amerikanischen Technologiewerte regelrecht in sich zusammen darunter auch Wertpapiere des Who is Who der Branche – diese Tendenz schlug im frühen asiatischen und im europäischen Handel ganz klar durch und drückte das Wertpapier von Infineon empfindlich tief abwärts. Obwohl die Aktie kurzfristig auf einer kleineren Unterstützung um 19,40 Euro aufliegt, dürfte die zum heutigen Handelstag gerissene Kurslücke im weiteren Verlauf ihr Übriges dazu tun und weitere Abgaben bereithalten. Daher ergeben sich auf aktuellem Kursniveau auch hervorragende Short-Chancen, auf Sicht von nur wenigen Handelstagen.

Short-Chance:

Unterhalb der heutigen Tagestiefs von 19,44 Euro ist mit einer Fortsetzung der Verkaufswelle zunächst auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei der 19,11 Euro zu rechnen, darunter dürfte es recht schnell in den Bereich der Apriltiefs bei 18,16 Euro weiter abwärts gehen und kann über entspreche Short-Instrumente nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte zunächst nicht tiefer als die Vorwochenhochs von 20,48 Euro angesetzt werden, bei weiter nachlassenden Kursnotierungen ist diese entsprechend nachzuziehen. Größere Handelssignale auf der Oberseite dürften sich hingegen erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs von 20,48 Euro ergeben und im weiteren Verlauf eine Rally gen 23,00 Euro ermöglichen.

Einstieg per Market-Sell-Order : 19,49 Euro

Kursziel : 19,11 / 18,16 Euro

Stopp : > 20,48 Euro

Risikogröße pro CFD : 0,99 Euro

Zeithorizont : 1 – 4 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Ein Beitrag von Rafael Müller.