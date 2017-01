Infineon: Der Tag der Wahrheit rückt näher!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon hat ihren Anlegern in letzter Zeit viel Freude bereitet. Eine 12-Monats-Performance von knapp 40 Prozent spricht eine eindeutige Sprache. Der Vergleichsindex DAX konnte im selben Zeitraum „lediglich“ um 20 Prozent zulegen. In diesen Tagen kletterte der Anteilsschein bis auf 17,23 Euro in die Höhe und erreichte damit ein neues Mehrjahreshoch. Die Mehrzahl der Analysten ist weiterhin optimistisch gestimmt. Zuletzt hatten Baader Bank und Commerzbank ihre Kauf-Empfehlungen bestätigt.

Quartalsbilanz am 2. Februar

Nach wie vor sind es auch die Übernahmefantasien, die den Kurs in die Höhe treiben. In der Halbleiterbranche kam es in jüngerer Vergangenheit zu zahlreichen Zusammenschlüssen. Zuletzt hatte sich der US-Konzern Qualcomm den niederländischen Wettbewerber NXP für rund 47 Mrd. Dollar einverleibt. Infineon hatte seinerseits im Jahr 2014 rund 3 Mrd. Dollar für den kleineren US-Rivalen Rectifier ausgegeben.

In den vergangenen Tagen haben einige Konkurrenten wie Qualcomm, Texas Instruments und STMicroelectronics starke Geschäftszahlen vorgelegt und das Ganze mit einem positiven Ausblick garniert. Auch dies sorgt bei der Aktie von Infineon für Rückenwind.

Der Konzern aus Neubiberg bei München wird seine Bilanz für das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2016/17 am 2. Februar vorlegen. Man darf also gespannt sein. Infineon hat sich auf Chips für die Automobilbranche spezialisiert. In Anbetracht der Wachstumstrends Elektromobilität und autonomes Fahren dürfte der Konzern in Zukunft stark profitieren.

