Infineon: Starke Performance!

in der letzten Woche hat sich Frank Holbaum den Stand der Dinge bei Infineon einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Letzte Woche ging es wieder ein wenig aufwärts mit Infineon und die Aktie hat innerhalb eines Monats mehr als 8 % gewinnen können. Auch charttechnisch hat der Kurs das Allzeithoch von 24,51 Euro fast erreicht, so dass danach Kursgewinne bis auf mehr als 25 Euro und 30 Euro realisierbar wären. Nicht umsonst hat die Aktie innerhalb einer Woche mehr als 3,3 % gutmachen und den langfristigen Aufwärtstrend bestätigen können.

Die Entwicklung! Auf 6-Monats-Sicht ging es 26 % nach oben, auf 12-Monats-Sicht 47 % und wenn der Kurs die 25 Euro übersteigt, so wären auch 30 Euro realistisch – was einem Potenzial von über 20 % entspricht. Die Aktie konnte entlang einer Aufwärtstrendgeraden ansteigen.

Die Analysten! 65 % der Analysten empfehlen mit Stand vom 20. November einen Kauf, während 35 % halten und niemand verkaufen möchte. Technische Analysten betonen, dass der Abstand von 24 % zum GD200 ein klares Kaufsignal ausmacht.

Was werden die nächsten Wochen an Neuigkeiten bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.