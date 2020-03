Infineon: Noch halten die Bullen dagegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Auch bei der Infineon-Aktie könnte in den nächsten Tagen eine wichtige Entscheidung fallen. Die am 19. März nach dem Tief bei 10,13 Euro gestartete Erholung konnte bis zum Mittwoch fortgesetzt werden. Sie hat den Kurs in der Spitze bis auf 14,55 Euro ansteigen lassen.

Der Donnerstag begann zunächst mit Verlusten, die von den Bullen aber bis zum späten Vormittag weitgehend ...



