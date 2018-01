Infineon: Neue Tops direkt greifbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon ist vergleichsweise stark in die neue Woche gestartet. Die Aktie konnte erneut aufsatteln und befindet sich damit auf direktem Weg zu alten Höchstständen. Der Wert könnte ausgehend vom aktuellen Kursniveau darüber dann weitere Kursgewinne von mehr als 20 % realisieren, heißt es aus dem charttechnischen Lager. Konkret: Die Aktie gewann zwar „nur“ 1 % hinazu, konnte sich im laufenden Aufwärtstrend jedoch erneut an die wichtige runde Marke von 25 Euro heranschieben. Dies ist ein positives Signal, insofern der Wert über den 25 Euro auch direkt das gültige 15-Jahres-Top bei 25,28 Euro angreifen sollte. Dann wäre sogar quasi freie Fahrt für einen weiteren Aufwärtsmarsch in Richtung 30 Euro, heißt es.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten zum Unternehmen gab es nicht. Dennoch sind nun 70 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Die Aktie befindet sich ohnehin in einem starken technischen Aufwärtstrend. Der GD200 verläuft bei 20,52 Euro und ist damit knapp 17 % entfernt. Alle Trendsignale sind positiv. Dies ist ein deutliches Kaufsignal! Erst ab Kursen von 22 Euro würden wieder erste Zweifel an dieser Trendrichtung aufkommen, meinen die technischen Analysten.

Unfassbar: 500 Milliarden Euro Entwicklung durch geheimen Nazi-Schatz!

Forscher haben einen Nazi-Schatz entdeckt. Einen Schatz, der womöglich das Heilmittel gegen Krebs bereithält. Sobald dieses Mittel freigegeben wird, wird ein Pharma-Unternehmen vollkommen durch die Decke gehen. Wer jetzt investiert, wird schon bald stinkreich werden!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.