Infineon: Neue Rekordkurse im Anmarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon konnte am Freitag wieder zulegen, nachdem es am Donnerstag leicht nach unten gegangen war. Dies ist aus Sicht der charttechnischen Analyse aber normal und kein Grund zur Sorge, da der Wert zuvor rasant nach oben geklettert ist. Die Charttechniker erkennen in dem steilen Kursanstieg seit Anfang September einen starken Aufwärtstrend, bei dem es durchaus zu Rücksetzern kommen kann. Nach unten hin dürfte die Aktie gut abgesichert sein, da im laufenden Aufwärtstrend bei etwa 21/22 Euro kleinere Unterstützungen ausgebildet worden sind. Zudem arbeitet sich Infineon entlang einer stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben, die nun selbst eine Unterstützung darstellen sollte.

Noch immer sind 65 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % wollen „halten“, 10 % „verkaufen“ derzeit noch. Nach einem Kursplus von knapp 5 % binnen einer Woche und einem Aufschlag von 8,5 % innerhalb von zwei Wochen ist die Ausgangssituation nun auch charttechnisch vielversprechend. Nun gilt es, das aktuelle 15-Jahres-Hoch bei 24,49 Euro vom 1. November zu überwinden. Danach wäre der Weg zumindest bis zu 30 Euro frei.

Technische Analysten: Klarer Hausse-Modus

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im klaren Aufwärtstrend. Denn die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beträgt gut 21 %. Damit befindet sich die Aktie in einem starken Hausse-Modus und hat beste Chancen auf weitere Rekordkurse.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.