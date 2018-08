Infineon: Milliarden für neue Standorte

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Expansion unvermeidlich: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge investiert der Chiphersteller Infineon gerade umfangreich in neue Standorte rund um die Welt. Der Konzern kämpfe derzeit mit Lieferengpässen und brauche daher dringend neue Büros, heißt es weiter. An erster Stelle stünden jedoch Investitionen in neue Fertigungskapazitäten. Aktuelles Beispiel: Neben einer bereits bestehenden großen Chipfabrik von Infineon im malaysischen Kulim wird Infineon-Produktionsvorstand Jochen Hanebeck am Donnerstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.