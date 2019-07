Infineon: Die Lage ist noch nicht aussichtslos

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Bullen hatten bei der Infineon-Aktie bis zum 25. Juli gut lachen, denn der Wert befand sich in einer stabilen Aufwärtsbewegung, die bereits den ganzen Monat anhielt und den Kurs in der Spitze bis auf 18,12 Euro ansteigen ließ. An dieser Stelle endete dann jedoch die sonnige Phase der Bullen, denn die Bären übernahmen.

Sie schickten die Aktie erneut auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung