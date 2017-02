Infineon: Kuwait nicht mehr im Meldebereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Kuweit hat seine Beteiligung an der Infineon Technologies AG mit Wirkung zum 3. Februar 2017 auf 2,85 Prozent der Stimmrechte verringert. Zuletzt war das Emirat mit 3,25 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Der kleine Öl-Staat auf der Arabischen Halbinsel ist damit in der Aktionärsstruktur ein paar Plätze abgerutscht und nunmehr nur noch der sechstgrößte Investor. Bedeutendste Anteilseigner sind nach wie vor die Allianz Global Investors GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 5,73 Prozent sowie die BlackRock, Inc., die 5,003 Prozent gemeldet hatte. Dodge & Cox hatte seinen Anteil vor gut einem Jahr auf 2,97 Prozent verringert. Am 25. Januar 2017 unterschritt The Capital Group Companies Inc. ebenfalls die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent; damals hatte sich der Bestand auf 2,93 Prozent belaufen. Die eigenen Anteile lagen Ende September 2016 bei 0,53 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Infineon Technologies AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Mandelbrot Market Neutral Germany

7,17

Allianz Adifonds

5,99

FONDAK

5,48



