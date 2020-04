Infineon: Kurzfristig absturzgefährdet?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Bei bei der Infineon-Aktie drohen die Bullen in diesen Tagen auf halbem Weg zu scheitern. Ihnen ist es zwar gelungen, die Aktie im Anschluss an eine dynamische Abwärtsbewegung am 19. März auf dem Tief von 10,13 Euro zu stabilisieren und eine Erholungsbewegung einzuleiten.

Doch diese Erholung droht zu scheitern, bevor mit der 50-Tagelinie bei 16,56 Euro das eigentliche Ziel der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung