Infineon: Kursabschlag übertrieben?

Infineon hat am 25. Juli ein Zwischenhoch be18,232 Euro markiert und danach rutschte der Kurs durch alle Unterstützungen auf bis zu 15,616 Euro in den Keller. Zunächst schien es so, als ob es bei ca. 17,00 Euro am Mittwoch vorbei war, aber am „schwarzen Freitag“ ging es erneut bergab und die bisherige Unterstützung bei etwa 17,00 Euro wurde gerissen. Am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



