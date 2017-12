Infineon: Katerstimmung zum Jahresende?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

in der ersten Dezemberhälfte war der Kurs der Infineon-Aktie zwar wieder leicht aufwärtsgerichtet, doch vollständig überzeugen konnte die Aktie nicht, denn der Bewegung mangelte es im Vergleich zum letzten stärkeren Anstieg, der den Kurs der Aktie am 21. November bei 25,43 Euro auf ein neues Jahreshoch geführt hatte, an Dynamik und Schwung.

Die ohnehin verhältnismäßig schwache Aufwärtsbewegung konnte in den ersten Handelsstunden nach den Festtagen nicht fortgesetzt werden. Infineon eröffnete schwach und der Kurs rutschte schnell um über ein Prozent ab. Die 23-Euro-Marke konnte nicht gehalten werden und selbst das Niveau von 22,90 Euro wurde am Mittwochvormittag zeitweilig unterschritten. Letztlich hielt sich die Aktie jedoch einigermaßen schadlos und beendete den Mittwochshandel mit einem Verlust von 0,04 Prozent.

Das führt zu der Frage, wie viel Bedeutung man diesen bei deutlich geringeren Umsätzen ermittelten Kursen am Ende beimessen möchte. Natürlich sind die Kurse immer mit Vorsicht zu genießen, wenn ein großer Teil der institutionellen Händler urlaubsbedingt nicht mit von der Partie ist. Auf der anderen Seite notiert die Aktie derzeit an einer kritischen Stelle.

Zeichnet sich hier eine klassische Bärenflagge ab?

In den längerfristigen Charteinstellungen erweckt die langgezogene leichte Aufwärtsbewegung aus dem Dezember den Eindruck, als könne es sich bei ihr um eine klassische Bärenflagge handeln. Diese würde nach einer regelkonformen Auflösung fallende Kurse nach sich ziehen – egal, ob die institutionellen Anleger mit von der Partie sind oder nicht.

Das ist die Gefahr der nächsten Stunden und Tage. Die Bullen müssen, wollen sie Schlimmeres verhindern, unbedingt einen stärkeren Rückfall des Kurses verhindern. Dazu sollten sie die Infineon-Aktie tunlichst oberhalb der 23 Euro halten. Gelingt dies nicht, droht schon zum Ende der verkürzten Handelswoche ein Wochen- Monats- und Jahresschlusskurs, der im neuen Jahr leicht als Trigger für eine fortgesetzte Abwärtsbewegung verstanden werden könnte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.