Infineon mit Katapult-Start!

Einen echten Frühstart legt heute Infineon auf das Parkett. So schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Gewinnzone. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 24,15 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Dieser Hochpunkt verläuft bei 24,28 EUR. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 18,98 EUR komplett grünes Licht. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

