Infineon: Jetzt muss der Anstieg gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie bildete am 8. Oktober bei 15,27 Euro ein Tief aus und stieg anschließend wieder an. Das bisherige Hoch dieser Bewegung wurde am 24. Januar bei 22,10 Euro ausgebildet. Es leitete Gewinnmitnahmen ein. Sie haben den Kurs in einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend übergehen lassen und auf die 50-Tagelinie bei 20,43 Euro zurückgeführt.

Im Januar war der 50-Tagedurchschnitt schon einmal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung