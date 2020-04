Infineon – Jetzt knallt´s

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Infineon in den heutigen Handel. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund fünf Prozent. Damit liegt der Preis nun bei 16,28 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechs Prozent. Bei 17,20 EUR liegt der Hochpunkt. Für Infineon geht es jetzt also um die Wurst!

Anleger, die bei Infineon eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wer eh skeptisch ist, der erfährt heute Bestätigung.

