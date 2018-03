Infineon: Jetzt kann es schnell gehen – Kaufsignal für mehr als 10 %

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist am Freitag letztlich gestärkt aus dem Wochenhandel gekommen. Die Aktie könnte in den vergangenen Handelssitzungen die entscheidenden Kursgewinne für einen langfristigen Aufwärtsmarsch geschafft haben, meinen die Chartanalysten. Denn: Die Aktie war auf dem Weg nach unten. Nun aber ging es seit Anfang März wieder aufwärts. Dabei wurden wichtige kurzfristige Hürden bei 22 Euro und bei 23 Euro überwunden, so ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.