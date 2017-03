Infineon: Jetzt geht die Aktie richtig steil!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

mit der Anhebung der Umsatz- und Margenziele am vergangenen Freitag hat die Aktie des Chipspezialisten Infineon endgültig den Ausbruch aus der seit Ende Januar währenden Seitwärtsformation geschafft. Das im deutschen Leitindex gelistete Papier schnellte kräftig nach oben und ließ die 18-Euro-Schwelle deutlich hinter sich. Dabei wurde beim Stand von 18,74 ein neues Mehrjahreshoch realisiert. Auch zu Beginn der neuen Woche präsentiert sich die Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt – DAX schließt im Minus – solide und erreicht beinahe den Höchststand vom Freitag.

So sehen die neuen Ziele aus

Auslöser der Hochstimmung war die Anpassung der Umsatz- und Margenziele und zwar für das laufende zweite Quartal sowie das Gesamtjahr 2016/17, das im September zu Ende geht. Die Konzernführung um Vorstandschef Reinhard Ploss rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatzanstieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Aufgrund starker Schwankungen werden Quartalsergebnisse in der Halbleiterbranche üblicherweise in Relation zum Vorquartal betrachtet. Die operative Marge soll indes auf 17 Prozent zulegen, nachdem bislang 15 Prozent angepeilt wurden.

Und auch im Gesamtjahr 2016/17 traut sich der DAX-Konzern mehr zu. Während die Erlöse statt der zuvor anvisierten 4 bis 8 Prozent um 8 bis 11 Prozent zulegen sollen, lautet das neue Margenziel wie auch im zweiten Quartal 17 Prozent (bislang 16 Prozent). Profitieren kann Infineon vor allem von der hohen Auftragsdynamik im Autosegment, hinzukommen günstige Währungseffekte aufgrund des starken Dollars.

Analysten lassen sich nicht lange bitten

Die aufgebesserte Prognose veranlasste auch viele Analysten zu einer Neubewertung des DAX-Titels. Viele Banken und Analysehäuser hoben die Kursziele an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung.

