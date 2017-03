Infineon: Jetzt bloß nicht die Geduld verlieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon konnte in den zurückliegenden Handelstagen deutliche 4,2 % aufsatteln und befindet sich mit einem Plus von nun 7,3 % im laufenden Jahr im Aufwärtstrend. Die Aktie hat in allen technisch relevanten Informationen den Hausse-Modus erreicht und dürfte im langfristigen Zeitraum sogar ein massives Sicherheitspolster aufgebaut haben, signalisieren technisch orientierte Analysten.

Infineon Hürde vor Augen

Allerdings hat die Aktie aus charttechnischer Sicht nun eine Hürde erreicht. Knapp 18,00 Euro haben sich zuletzt als Wendepunkt gezeigt, nachdem 17,76 am 3. Februar das neue 10-Jahres-Top darstellten. Hierauf hat die Aktie derzeit einen minimalen Abstand von weniger als 1 %, sodass bald ein neuer Anlauf auf die langjährigen Tops gelingen könnte.

Charttechniker verweisen darauf, dass es mehrfach zu einem neuen Versuch kommen könnte und Investoren daher typischerweise Geduld mitbringen müssten. Dennoch habe sich jetzt bei 17,00 Euro ein neuer Boden etabliert, sodass zumindest die Sicherheit bei dem Dax-Unternehmen hoch sei.

Fundamental orientierte Analysten sind unverändert positiv gestimmt, zuletzt hatten Banken mehrfach die Aktie auf „Buy“ gesetzt.

Insgesamt befindet sich Infineon noch im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.