Infineon: Ist nun das Ende der Fahnenstange erreicht?

Infineon konnte zu Beginn dieser Woche noch einmal zulegen und auf ein neues Mehrjahreshoch klettern, ehe dienstags Gewinnmitnahmen einsetzten. Chartanalysten verweisen darauf, dass die Aktie auf die runde und damit bedeutende Marke von 25 Euro zusteuert. Damit würde das jüngst aufgestellte 15-Jahres-Hoch von 24,51 Euro noch einmal weiter nach oben geschoben. Auf Basis der letzten Wochen notiert Infineon zwar nur minimal im Plus, doch auf Sicht von einem Monat konnte der DAX-Titel fast 12 % an Wert hinzugewinnen. Damit beläuft sich das bisherige Jahresergebnis sogar auf knapp 47 %.

Der charttechnische Aufwärtstrend allerdings hat zu einem dünnen Netz an Haltezonen geführt. Erst bei 20 Euro würden demnach wieder stärkere Haltelinien sichtbar, so die charttechnischen Spezialisten mit Blick auf den kräftigen Kursanstieg seit Anfang September. Unter wirtschaftlich orientierten Analysten schwingt nach wie vor die Übernahmephantasie in der Chipbranche mit bei der Beurteilung. Daher sind immer noch 60 % der Experten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen lediglich „halten“, 10 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Ein sehr positives Zeichen!

Technische Analysten sind ebenfalls optimistisch. Die Aktie ist in allen Zeitdimensionen im Hausse-Modus. Der langfristig bedeutende GD200 verläuft bei 19,18 Euro und ist damit gut 20 % entfernt. Das nächste 15-Jahres-Hoch sollte nun kommen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.