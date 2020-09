Infineon: Ist das der entscheidende Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Zum Handelsende auf Xetra lag der Aktienkurs des größten deutschen Halbleiterherstellers Infineon ISIN: DE0006231004 mit mehr als drei Prozent im Plus bei 24,67 Euro und damit auf einem 6-Monats-Hoch. Im März begann eine Rallye, die aber zuletzt am 03. September nach einem Hoch bei 24,28 Euro gebremst wurde. Ein erneuter Kursverlust reichte am 08. September bis auf 22,495 Euro und danach ...



