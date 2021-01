Infineon: Ist die Aktie jetzt ein Buy?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Bullen schwingen heute bei Infineon eindeutig das Zepter. Schließlich wird die Aktie rund acht Prozent nach vorne katapultiert. Damit verteuert sich das Papier auf nun 34,42 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Mit dem Anstieg auf 34,42 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bis dato hatten 32,60 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Infineon gehört damit auf jede Watchlist.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schließlich steht dieser Indikator bei 25,15 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.