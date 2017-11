Infineon: Hier winken enorme Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon konnte nun ein sehr starkes Signal setzen. Der Wert kratzt am 15-Jahres-Hoch bei 24,51 Euro vom 6. November und könnte darüber steigen. Damit wäre der Weg aus charttechnischer Sicht weitgehend frei. Infineon müsste lediglich noch die runde Marke von 25 Euro überwinden. Dann entstünde Platz, um zumindest die Obergrenze von 30 Euro anzugreifen, heißt es mit Blick auf die jüngsten Charteindrücke. Die Aktie war in den beiden vergangenen Wochen etwas schwächer geworden. Dies könnte die Unsicherheit am Markt erhöhen – oder hätte sie vielmehr erhöhen können.

Nun sind die Unterstützungen allesamt wieder zurückerobert. Die Aktie profitiert davon, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass sich der Boom in der Halbleiternachfrage fortsetzen wird. Daher sind immerhin 65 % der Analysten aus Bankhäusern der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen nun „halten“, niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Alles im Lot!

Auch die technischen Analysten gehen derzeit davon aus, dass die Aktie sich im Aufwärtstrend befindet. Die Trendpfeile aller zeitlich relevanten Dimensionen sind (wieder) aufwärts gerichtet. Der Abstand auf den GD200 beläuft sich auf hohe 19,55 %. Das spricht für ein starkes Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.