Infineon: Gelingt kurzfristig eine Wende?

Am 8. Oktober konnte die Infineon-Aktie auf dem Niveau von 15,27 Euro eine neue Aufwärtsbewegung starten. Sie hat sich auch im November und Dezember fortgesetzt, sodass am 13. Dezember auf dem Niveau von 21,29 Euro ein neues Hoch ausgebildet wurde. Seitdem vollzieht die Aktie eine Korrektur. In den letzten Dezembertagen hat sich ihre Abwärtsdynamik deutlich abgeschwächt. Es hat den Anschein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



