Infineon: Geht es jetzt endlich nach oben?

Erst am letzten Donnerstag hatten wir im Express-Service über Infineon ISIN: DE0006231004 berichtet. Der Artikel entstand, nachdem Infineon die Unterstützung bei 16,00 Euro verloren hatte. Sie konnten unter anderem lesen: „Die Charttechnik hilft im Moment allerdings auch nicht weiter, um auf eine optimistische Idee zu kommen, denn der kurzfristige Abwärtstrend ist intakt. Was jetzt hilft, wäre, dass die Indizes ins Plus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



