Infineon: Gehen erneut die Lichter aus?

mit Kursverlusten von rund -4% ist die Aktie der Infineon Technologies AG heute das Schlusslicht in einem ohnehin schwachen DAX. Ist dies nur eine kleine Konsolidierung/Korrektur oder drohen hier, ähnlich wie nach der Euphorie im Jahr 2000, die Lichter langsam wieder auszugehen? Schauen wir es uns gemeinsam an!

Goldman Sachs-Warnung setzt US-Technologiewerte unter Druck!

Um die Kursentwicklung bei Infineon einordnen zu können, muss man zunächst einen kleinen Blick zurück auf den vergangenen Freitag werfen. Dort kam es nach langer Zeit erstmals zu einem kleinen Ausverkauf (Sell Off) im NASDAQ-100, dem US-Technologiewerte-Index. Grund für die Kursverluste von rund -2,5% war dabei eine Warnung von Goldman Sachs.

So hat ein Analyst aus dem Hause Goldman Sachs die Kursentwicklung der Schwergewichte Amazon, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Microsoft und Netflix kritisiert. Zwar seien alle genannten Unternehmen toll, allerdings seien Investoren zuletzt viel zu sorglos gewesen und hätten daher die Bewertungen dieser Aktien in luftige Höhen getrieben. Daher könne es hier bald zu einer Marktbereinigung wie im Jahr 2000 kommen, ehe die genannten Aktien dann weiter steigen könnten.

Weitere Verunsicherung durch Fed-Leitzinsentscheidung am Mittwoch Abend

In der Folge kam es zu einem regelrechten Schlachtfest unter zuletzt gut gelaufenen Technologiewerten. Dabei begnügten sich die Anleger jedoch nicht mit dem Ausverkauf der von Goldman Sachs genannten Titel, sondern nahmen auch bei weiteren Highflyern erst einmal Gewinne vom Tisch. So fiel bspw. auch die gar nicht von Goldman Sachs explizit genannte Aktie des Grafikchip-Spezialisten Nvidia deutlich. Ja, der gesamte Chipsektor geriet dank Goldman Sachs unter Druck.

Eigentlich müsste sich der Markt schnell wieder beruhigen und die verprügelten Technologiewerte ihre Kursverluste rasch wieder aufholen. Allerdings steht ausgerechnet am Mittwoch jetzt auch noch die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve auf dem Programm. Insofern kann eine Erholung durchaus noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Doch was hat all das jetzt eigentlich mit Infineon zu tun?

Prinzipiell gar nichts, aber wie eben andere US-Technologiewerte durch die Warnung von Goldman Sachs in Sippenhaft genommen wurden und unter Druck gerieten, sieht man dies heute eben auch bei Aktien wie Dialog Semiconductor, Infineon oder SAP. Daher gilt es nun Ruhe zu bewahren – und gegebenenfalls in die Kursschwäche hinein Positionen aufzubauen. Ein neuer Crash wie anno 2000 ist gegenwärtig – jedenfalls meines Erachtens – weder am Gesamtmarkt noch bei Infineon zu befürchten!

Onlinehändler werden uns den Hals umdrehen …

Ein Beitrag von Sascha Huber.