Infineon: Früheinsteiger aufgepasst – hier winkt ein Kaufsignal!

Liebe Leser,

Infineon hat am Montag einige Cent abgegeben, zeigt sich an diesem Dienstag aber schon wieder deutlich robuster. Geht es nach den Chartanalysten, spielt dies in der Beurteilung des Wertes derzeit aber ohnehin keine entscheidende Rolle. Denn die Aktie notiert noch deutlich über einem wichtigen Abwärtstrendsignal. Bleibt es dabei, dann kann es nur eine Richtung geben: aufwärts. Hier sind Kursgewinne von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.