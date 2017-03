Infineon: Die Experten stehen vor einem Rätsel!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hatte zuletzt in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen einen Aufwärtstrend erreicht. Nun stockt die Aktie und stellt damit Analysten vor ein kleines Rätsel. Die wichtigen Bankanalysten haben sich nun lediglich zu einem „hold“ durchgerungen, womit die Stimmung am Markt am besten widergespiegelt ist. Fundamental hat sich an den derzeit guten Aussichten nichts geändert.

Infineon im Gewinnmodus

Infineon ist derzeit gut aufgestellt und verdient 2017 zumindest so viel wie in den Vorjahren, wie aus den aktuellen Zahlen deutlich wird. Sowohl die Bilanzsumme wie auch die anderen Bilanzpositionen wachsen dabei allerdings an. Dies deutet auf eine regere Geschäftstätigkeit.

Auch dies lässt die Banken derzeit schweigen. Lediglich 20 % der Analysten empfehlen den „Kauf“, 60 % sind auf der Seite der neutralen Beobachter und immerhin 20 % sagen „verkaufen“.

Charttechnisch muss der Boden bei 17,00 Euro halten, um die derzeitige Ausgangslage zu stützen. Würde die Aktie darunter fallen, wäre auch die vom Dezember aus konstruierbare Aufwärtstrendgerade nach unten durchbrochen. Dann sehen Chartanalysten einen möglichen Abwärtstrend kommen.

Umgekehrt: gelingt ein Ausbruch über 17,40, würde die vom neuen 10-Jahres-Hoch ausgehende Abwärtstrendgerade nach oben durchbrochen. Dies wäre ein gutes Zeichen.

Insgesamt bleibt die Aktie trotz des gerade erfolgten kurzfristigen Aufwärtstrendwechsels im neutralen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

