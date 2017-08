Infineon: Es winkt ein neues 15-Jahres-Hoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon konnte zuletzt etwas aufsatteln. Dabei hat die Aktie an einer charttechnisch betrachtet wichtigen Marke gerüttelt. Es geht um 20 Euro, die einen Durchbruch auf dem Weg zu einem neuen 15-Jahres-Hoch bedeuten würden, meinen charttechnisch versierte Analysten. Die Aktie hatte erst am 9. Juni 2017 die Marke von 20,39 Euro (auf Schlusskursbasis) gesetzt. Bis dahin fehlen noch gut 6 %. Dennoch ist die Hürde bereits in Sichtweite. Darüber wäre nach Auskunft der Charttechniker der Weg prinzipiell frei, da keine nennenswerten technischen Hürden mehr zu erkennen sind.

Immerhin 80 % aller fundamental orientierten Analysten sind ebenso optimistisch und empfehlen den „Kauf“ der Aktie. 20 % votieren für „Halten“, niemand sieht derzeit einen „Verkauf“ vor. Insofern sind die Aussichten aktuell vergleichsweise gut, binnen eines Monats konnte die Aktie zuletzt einen Kursgewinn von 4 % verbuchen.

Technische Analysten: Unter dem Strich herrscht ein Aufwärtstrend

Die technische Analyse orientiert sich an Trendsignalen wie dem gleitenden Kursdurchschnitt verschiedener zeitlicher Dimensionen. So ist der GD200 derzeit immerhin annähernd 7 % weit entfernt, sodass in der längerfristigen Perspektive ein Aufwärtstrend zu diagnostizieren ist. In diversen anderen Zeitabschnitten sind die Trendpfeile ebenfalls aufwärts gerichtet.

Der Aufwärtstrend ruht auf breiten Schultern, die Aktie ist im grünen Bereich und weiterhin auf Rekordfahrt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.