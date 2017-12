Infineon: Es fehlt nicht viel bis zu einem möglichen Ausbruch nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon konnte zuletzt wieder etwas aufsatteln und hat jetzt eine neue Hürde erreicht, die sich als Impuls für Kursgewinne von mehr als 10 % erweisen könnte. So jedenfalls die Meinung von Chartanalysten mit Blick auf den jüngsten Kursverlauf, der eine Stabilisierung in einem übergeordneten Trend nahelegt. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Der Wert hat dabei Ende November zu einem kleinen Abwärtslauf angesetzt, der allerdings schnell wieder aufgefangen wurde. Dies bestätigt aus charttechnischer Sicht die innere Stärke des DAX-Titels. Denn damit hat Infineon gleichzeitig eine Unterstützung in Höhe von gut 22 Euro bestätigen können. Gelingt es nun, die nächste Hürde bei 23 Euro zu überwinden, dann eröffnet sich wieder ein freies Feld, um deutlich stärker zu klettern als bislang. Die Aktie sähe sich dann noch einer Hürde bei 25 Euro gegenüber. Darüber allerdings befände sich mit 25,28 Euro bereits das 15-Jahres-Hoch, das am 21. November erreicht wurde. Bis dahin beläuft sich der Abstand auf weniger als 10 %, was vergleichsweise wenig ist – denn dann könnte sich mangels Widerständen sogar ein Aufwärtslauf in Richtung 30 Euro ergeben. Diese Aussicht dürfte einige Trader in die Aktie locken.

Aus wirtschaftlicher Sicht sind zuletzt nicht allzu viele neue Nachrichten erzeugt worden. Allerdings ist die Aktie immerhin bei 75 % aller Bankanalysten ein Kauf. 25 % wollen den Wert derzeit halten. Niemand verkauft. Die Stimmung ist also gut und unterstützt einen weitern Aufwärtsmarsch.

Technische Analysten: Gute Aussichten!

Technische Analysten bescheinigen dem Wert zumindest auf Basis des GD200 einen starken Aufwärtstrend. Konkret hat die Aktie einen Vorsprung von gut 12 % auf die 200-Tage-Linie. Erst bei einem Kurs von 20,25 Euro stünde der technische Aufwärtstrend auf dem Prüfstand. Es liegt also ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.